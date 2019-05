Va in onda su Sky Atlantic alle 21.15 di oggi, lunedì 27 maggio, l'episodio finale, in prima tv in italiano, dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones .

Siamo all'atto finale. Poi resteremo senza trono e senza spade. Va in onda questa su Sky Atlantic alle 21.15, lunedì 27 maggio, l'ultimo episodio, in prima tv in italiano, dell’ottava e definitva stagione de Il Trono di Spade. Una puntata particolarmente attesa e già trasmessa, in lingua originale e con sottotitoli in italiano, alle 3 della notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. Insomma Il Trono di Spade è giunta a conclusione, ma resterà per sempre nel cuore dei fan.





L’ottava e ultima stagione

Quella trasmessa in queste settimane da Sky Atlantic è l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Si chiude dunque l'ultima parte della saga tv realizzata da David Benioff e DB Weiss, ispirata da Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin. Una stagione che ha visto sei episodi di durate variabili (54 minuti il primo; 58 il secondo; 82 minuti il terzo; 78 il quarto; 80 il quinto e il sesto). Anche in questi ultimi episodi, Il Trono di Spade si è rivelato uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record (basti citare i 47 gli Emmy conquistati finora) che ha appassionato tantissimi spettatori da tutto il mondo e tra questi anche numerosi vip.





