Manca pochissimo all'episodio finale de Il Trono di Spade che metterà un punto alla serie che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, l'appuntamento è per lunedì 20 maggio, alle 3 di notte , in contemporanea con gli Stati Uniti d'America e nella versione doppiata in italiano tutti i lunedì alle 21.15, sempre su Sky Atlantic - ATTENZIONE: rischio SPOILER per chi non ha ancora visto l'episodio - Il Trono di Spade 8: le anticipazioni del sesto e ultimo episodio.

Attenzione: rischio spoiler per chi non ha ancora visto l’episodio

Ci siamo quasi, pochi giorni e finalmente scopriremo chi salirà sul trono più ambito di sempre. I primi cinque episodi dell’ottava stagione hanno regalato grandi colpi di scena e scontri epocali che hanno entusiasmato e sconvolto il pubblico.

Protagonisti indiscussi sono stati ovviamente Arya Stark, fautrice della morte del Re della Notte, Cersei e Jaime Lannister che hanno salutato definitivamente il pubblico nel quinto appuntamento e Daenerys Targaryen, la cui rabbia ha lasciato sul campo decine e decine di morti.

In questi giorni i fan de Il Trono di Spade (qui le location utilizzate dalla produzione) sono in spasmodica attesa per scoprire il finale della serie più discussa di sempre, nata dalla penna di George R. R. Martin che sarebbe in procinto pubblicare i due ultimi libri stando a quanto rivelato da Ian McElhinney.

Il Trono di Spade: gli errori

Nelle ultime ore uno degli argomenti più discussi da parte degli utenti social è stata la previsione dei Simpson che nel corso della ventisettesima stagione aveva predetto quanto accaduto nel quinto episodio. Parallelamente il pubblico social ha portato alla luce alcuni errori di scena della stagione finale che hanno subito fatto il giro del web.

Il primo è quello più noto, ovvero la presenza di una tazza simile a quella di Starbucks, il secondo riguarda Jaime che nel quinto episodio si stringe a sua sorella prima del loro tragico destino, ma mentre il fratello Lannister abbraccia calorosamente Cersei, è possibile intravedere la mano destra dell’uomo, persa nel corso della terza stagione.

La terza disattenzione notata dal pubblico è quella riguardante Daenerys, più precisamente i suoi capelli. Infatti durante i preparativi per la battaglia contro gli Estrani l’acconciatura della Madre dei Draghi cambia da un’inquadratura all’altra.

Il quarto riguarda il cognome di Gendry che non sarebbe dovuto essere Rivers, ma Waters in quanto cresciuto ad Approdo del Re e infine l’ultimo è l’ambientazione di Approdo del Re che nel quarto episodio appare diversa da quanto mostrato nelle stagioni precedenti.

