Game of Thrones 8: The Weekend, SZA e Travis Scott, il video di "Power Is Power"

Ha preso il via, ormai da un mese, l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , che ci sta lasciando col fiato sospeso. Gli episodi vanno in onda il lunedì, in due diverse fasce orarie : alle 3 di notte in versione originale sottotitolata mentre, alle 21.15 , in versione doppiata in italiano. Il tutto su Sky Atlantic . Non solo storia, ma anche musica: la colonna sonora si presenta ricca di grandi brani e interpreti, tra cui i The Weekend, in collaborazione con SZA e Travis Scott.

La stagione finale de Il Trono di Spade non vanta solo una grande storia, ma anche una colonna sonora personalizzata, con brani ispirati alla serie. Tra questi, troviamo anche Power is Power dei The Weekend, in collaborazione con Travis Scott e SZA. La canzone ha anche un videoclip musicale, con scene prese proprio dall’amatissima serie. Il brano è presente nella compilation For the Throne (Music inspired by the HBO Series Games Of Thrones), in vendita, sia in cd che in vinile, e disponibile nelle piattaforme di streaming. Guarda il video di Power is Power, per rivivere alcune delle scene più emozionanti della serie a suon di musica!

Il prossimo episodio, il quinto, andrà in onda in versione originale sottotitolata lunedì 13 maggio alle 03.00 (e in replica, la sera, dopo il quarto episodio in versione doppiata) su Sky Atlantic. Dal promo si intuisce che Approdo del Re è sotto assedio e che lo scontro tra una furiosa Daenerys e una diabolica Cersei è veramente dietro l’angolo.

E non dimenticare che, ogni giovedì sera, alle 20.20, su sky Atlantic va in onda l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.

SCOPRI DI PIU'

Tutte le recensioni dell'ottava stagione de Il Trono di Spade

Il Trono di Spade, chi è Vladimir Furdik, l’attore che interpreta il Re della Notte

10 buoni motivi per vedere (e rivedere, e rivedere, e rivedere) il Trono di Spade

Il Trono di Spade 8: la trama delle stagioni precedenti

Il Trono di Spade, lo speciale sulla serie

Il Trono di Spade: la mappa dei Sette Regni

Il Trono di Spade: i motti e i simboli delle casate dei Sette Regni

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Dove è stato girato Il Trono di Spade: tutte le location