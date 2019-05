Se Il Trono di Spade è la vostra più grande passione, allora non potete assolutamente perdere questo appuntamento. Thronecast , il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, in onda ogni giovedì sera, alle 20.20, su Sky Atlantic.

La serie dei record sta quasi per giungere al termine, Jon Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen e tutti gli altri protagonisti ci stanno regalando grandi emozioni e colpi di scena ogni lunedì, alle 3 di notte e nella versione doppiata in italiano tutti i lunedì, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic.

Tuttavia le avventure nel mondo più magico, adrenalinico e imprevedibile di sempre non finiscono qui, infatti se non volete perdervi nulla dovrete assolutamente segnarvi in agenda l’appuntamento con Thronecast, ogni giovedì sera alle 20.20 su Sky Atlantic.

Jamie East: “Ci saranno circa venti protagonisti e molti di loro non ce la faranno”

In quasi dieci anni di produzione abbiamo assistito a clamorosi colpi di scena e alla visione di paesaggi affascinanti (qui le foto delle location in cui è stata girata la serie) e al solo pensiero di dover addio a tutto questo ci scende già una lacrima, ma se volete sapere davvero tutto sulla serie, il talk show è ciò che fa al caso vostro.

Il conduttore del programma Jamie East e insieme a Sue Perkins ci porteranno tra draghi e guerrieri per discutere insieme gli episodi finali della serie che ha completamente riscritto la storia dell’intrattenimento. East ha presentato il talk a Sky News come “la miglior gita in città”.

L'anchorman si è espresso sul nutrito numero di personaggi principali che troviamo in questa ottava stagione: “Ci sono ancora con noi così tanti protagonisti storici, tutti in corsa per il trono. Ci saranno circa venti protagonisti e molti di loro non ce la faranno, anzi direi davvero molti, sempre se qualcuno ci riuscirà”.

Jamie East: “È ovvio che non finirà come desideriamo”

Jamie East ha continuato l’intervista parlando della possibile scomparsa di alcuni protagonisti: “Credo che tutti questi personaggi meritino il loro momento finale. Ci arrabbieremo come spettatori se penso che qualcuno potrà morire senza una fine degna del percorso perché siamo stati insieme per dieci anni ormai”.

Infine Jamie East ha parlato del finale de Il Trono di Spade: “È ovvio che non finirà come desideriamo, no? È impossibile poter soddisfare chiunque. Tutto ciò che voglio è un finale che calzi a pennello alla serie”.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.

Inoltre ogni giovedì sera, alle 20.20, non perdere su Sky Atlantic l'appuntamento con Thronecast, il talk show dedicato al commento degli episodi della serie, con tante interviste al cast e con gli interventi di numerosi ospiti.