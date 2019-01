Game of Thrones 8: ecco quanto dureranno gli episodi

Quanto dureranno i 6 episodi che andranno a comporre l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in onda in prima tv su Sky Atlantic dal 15 aprile , in contemporanea con gli U.S.A.? In media più di quelli delle passate stagioni, e questo lo sapevamo già. A quanto pare, però, le durate esatte sono state scoperte e prontamente condivise. Di certo, però, non c'è ancora nulla: continua a leggere e scopri di più

Notizia appetitosa per i fan di Game of Thrones: a quanto qualcuno ha fatto trapelare la durata dei 6 episodi che andranno a comporre l'ottava e ultima stagione, in onda in prima tv su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00, in contemporanea con l'America. Che gli ultimi episodi della serie cult sarebbero durati in media più degli episodi delle stagioni precedenti era già stato annunciato da HBO, ma ora, a quanto pare, si sa anche quanto: tra i 60 e gli 80 minuti. Si tratta dunque di episodi in formato extra-large, cosa che, siamo sicuri, non dispiacerà affatto agli appassionati di Jon Snow e compagni. Ma da dove arrivano queste informazioni che Entertainment Weekly (che in genere ha quasi tutte le esclusive su Il Trono di Spade) ci dice di prendere "with a grain of salt", cioè con le pinze?

Précision utile : @OCSTV a expliqué oralement que les deux premiers épisodes de la saison finale de #GameOfThrones allaient durer 60 minutes, et les quatre suivants 80 mn d'après les dernières infos de HBO https://t.co/UIDwB7xtvU — Première (@PremiereFR) 22 gennaio 2019

A rivelare al mondo questo scoop sarebbe stato un reporter della rivista francese Première. Qui sotto il tweet che ha fatto salire la pressione agli spettatori della serie:Dunque, secondo Première, i primi due episodi dureranno ciascuno 60 minuti, mentre i restanti quattro dureranno ben 80 minuti. Praticamente, come già detto da HBO, un minutaggio da mediometraggio. Sarà dunque fondamentale arrivare preparati al momento della messa in onda: andate in bagno prima che comincino gli episodi, poi agguantate in cucina qualcosa da bere e qualcosa da sgranocchiare (ma niente di troppo rumoroso, altrimenti rischiate di distrarvi!), infine mettetevi comodi sul divano, sulla poltrona, sul letto o quant'altro. Ormai ci siamo.

Il Trono di Spade 8, cosa capiamo dal primo teaser trailer

Il Trono di Spade 8: ecco chi morirà e chi sopravvivrà (secondo noi)

Il Trono di Spade: un cast "all'altezza" di ogni situazione

In attesa del gran finale, 50 curiosità su Il Trono di Spade

"Gnocchi" di Spade: tutti i belli del Trono

Il Trono di Spade 8: Sansa e Daenerys a Grande Inverno nel primo episodio. VIDEO

Il Trono di Spade, EW svela alcune foto inedite del backstage

Il Trono di Spade 8: nuove rivelazioni dal regista David Nutter

Il Trono di Spade 8: le prime anticipazioni

T.A., Tronatori Anonimi: ecco come capire se siete drogati di GoT