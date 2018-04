Il Trono di Spade: Clarke e Harington candidati agli Emmy 2018?

Prima volta da attori protagonisti alle candidature degli Emmy Awards per Emilia Clarke e Kit Harington? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì. In vista dei prossimi Emmy, che si terranno a settembre di quest’anno, sembra che le interpretazioni dei due attori nella settima stagione de Il Trono di Spade abbiano le carte in tavola per farli aspirare alle candidature nelle categorie di Miglior Attrice e Miglior Attore in un drama: continua a leggere e scopri di più

Dopo un anno di stop dovuto alla messa in onda estiva nel 2017, Il Trono di Spade va di nuovo alla conquista degli Emmy, e quest’anno a quanto pare ci sarà una novità non da poco. Emilia Clarke e Kit Harington, rispettivamente Daenerys Targaryen e Jon Snow, sono infatti in lizza per essere candidati non come Miglior Attrice e Miglior Attore Non Protagonista, come successo per le passate edizioni, bensì come Miglior Attrice e Miglior Attore Protagonista.

Se ciò accadesse e almeno uno dei due interpreti riuscisse a portarsi a casa la nomination, sarebbe la prima volta nella storia dello show. Fino alla sesta stagione, infatti, il cast di Game of Thrones non è stato solo un cast corale, ma è stato un cast corale di dimensioni veramente enormi!

Più attori significa però meno screen time per ciascuno (lead e supporting vengono infatti calcolati anche in base a questo criterio), infatti finora tutte le nominations attoriali de Il Trono di Spade sono ricadute nelle categorie Miglior Attrice e Miglior Attore NON Protagonista.

Come mai questo potenziale cambiamento? Semplice. Dopo la bella idea di Cersei di far saltare per aria mezza Approdo del Re nel finale del sesto capitolo, e dopo tutta una serie di addii causati da morti più o meno violente, nella S07 ci siamo ritrovati con meno personaggi, col risultato che i sopravvissuti al massacro hanno avuto generalmente più screen time a disposizione.

Se poi aggiungiamo che Clarke e Harington hanno avuto molte scene insieme e che i loro personaggi sono a capo della guerra contro quello che, ormai, è l’unico vero cattivone in gioco (stiamo ovviamente parlando del Re della Notte, ci spiace Cersei!), la sensazione che i due attori siano i due veri lead della serie è palpabile.

Non solo Jonaerys, però. A quanto pare, infatti, potrebbero esserci all’orizzonte anche altre nomination per gli attori di GoT: Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, e Peter Dinklage come non protagonisti, e Diana Rigg come guest.

Dopo la marea di Emmy più o meno tecnici vinti finora, riuscirà Il Trono di Spade a sfondare anche nelle singole categorie attoriali? Finora l’unico a vincere un premio nominale è stato Peter Dinklage nel 2011 e nel 2015.

L’ottava e ultima stagione della serie andrà in onda nel 2019, in Italia in esclusiva su Sky Atlantic.

Fonte EntertainmentWeekly