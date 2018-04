Il Trono di Spade 8: nuovi pericoli per i draghi?

Le riprese dell’ottava e ultima stagione della serie cult targata HBO sono attualmente in corso, e, dopo la notizia della mega battaglia che ha richiesto 55 giornate di lavoro , spostiamo ora l’attenzione su Drogon e Rhaegal, i due draghi di Daenerys ancora vivi. A quanto pare, ma c’era da aspettarselo, dopo la triste fine di Viserion neanche loro saranno al sicuro… Continua a leggere e scopri di più. Attenzione: possibili, ipotetici, eventuali spoiler!

Toccateci tutto, ma non i bambini di Daenerys! I fan de Il Trono di Spade hanno sopportato veramente di tutto durante le prime sei stagioni della serie, ma alla fine il colpo di grazia è arrivato, e ha fatto male, malissimo: MA COME SI SONO PERMESSI GLI SHOWRUNNER DI FAR MORIRE VISERION? In quel modo così atroce poi… Per non parlare della coltellata finale: farlo tornare in vita, o meglio, farlo tornare non morto, per mano del Re della Notte! No, cari Benioff e Weiss, non si fa. I DRAGHI NON SI TOCCANO, possibile che non vi sia arrivato il memo? Ad ogni modo, ecco spuntare nuove notizie direttamente dai luoghi delle riprese dell’ottava e ultima stagione. Prima di continuare, però, vi avvisiamo: potrebbero esserci possibili, ipotetici, potenziali spoiler.

Anzitutto, torneremo a Fossa del Drago, come spiegato nel dettaglio dal sempre aggiornatissimo sito Watchers On The Wall. Le rovine di Italiaca a Santiponce (Andalusia) sono infatti state recentemente occupate dalla produzione della serie, ma ovviamente ancora non si sa se torneremo in quel preciso luogo nel tempo presente della narrazione o in flashback. Considerando che, quasi sicuramente, verranno esplorate ulteriormente le origini di Jon Snow (che, vi ricordiamo, si chiama in realtà Aegon Targaryen), non è da escludere che faremo qualche salto nel passato.

Ma torniamo ai nostri amati draghi. Con Viserion fuori dai giochi, o meglio, costretto suo malgrado a giocare per l’altra squadra, a Dany restano Drogon e Rhaegal, che comunque sono due armi di tutto rispetto. Come purtroppo abbiamo potuto constatare nella settima stagione, prò, neanche i draghi sono invincibili. Prima c’è stato il colpo sferrato da Bronn a Drogon grazie alla balestrona da terra costruita da Qyburn, poi, per l’appunto, c’è stata la morte di Viserion, e ora, nell’ottava stagione, a quanto pare ci troveremo nuovamente di fronte allo Scorpione da battaglia. Peggio ancora: ci troveremo di fronte a una versione riveduta, corretta e decisamente più grande, a giudicare dalle immagini pubblicate in questo articolo (sempre a cura del sito Watchers On The Wall):

Contro chi verranno scagliati i mortali dardi del super Scorpione? Contro Drogon e Rhaegal, oppure contro Viserion? Ovviamente non si sa nulla a riguardo, ma ciò che è peggio è che entrambe le ipotesi sono sensate: non dimentichiamo infatti che Cersei ha deciso di tradire l’accordo preso con Jon e Daenerys, dunque potrebbero esserci delle ritorsioni, o comunque degli scontri tra le due fazioni. Nel caso in cui l’obiettivo fosse invece Viserion, ciò significherebbe solo una cosa: che il Re della Notte e il suo esercito sono riusciti ad arrivare fino ad Approdo del Re, quindi che Jon e Dany non sono riusciti a fermarli…

Scopri tutte le news sull’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade