Diciamoci la verità: nessuno di noi era pronto a quello che avrebbe visto nella prima stagione de Il Trono di Spade! Chi aveva già letto i libri usciti finora della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco in effetti alcune cose se le aspettava, ma chi non sapeva neanche chi fosse George R.R. Martin non aveva idea di cosa aspettarsi: non morti dagli occhi azzurro fosforescente, metalupi, casate in perenne scontro, lingue inventate per l’occasione, relazioni sessuali inappropriate, draghetti, e un intero universo tutto da scoprire. Ecco un po’ di cose che ho pensato quando ho visto la prima stagione de Il Trono di Spade

A certe cose non si arriva mai pronti, e Il Trono di Spade è una di queste. Quando nell’ormai lontano 2011 vidi la prima stagione di quella che sarebbe diventata di lì a poco la nuova serie cult di casa HBO, mi tuffai a occhi chiusi. Ma non c’era nessun problema: i miei gusti spaziavano da Battlestar Galactica a Buffy The Vampire Slayer, passando per Lost, Grey’s Anatomy, Once Upon a Time, Xena: Warrio Princess, Desperate Housewives, Firefly, Criminal Minds, Law & Order SVU, Heroes, Ugly Betty, Romanzo Criminale, Fobrydelsen, Mad Men, The Tudors, The Sopranos, Fringe, Dollhouse, The Good Wife, Boardwalk Empire, Parenthood, Spartacus, The Walking Dead, e chi più ne ha più ne metta.

Pensavo dunque di essere pronta per questa nuova serie intitolata Game of Thrones che era l’adattamento della saga letteraria Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di un certo George R.R. Martin – un nome molto noto, mi informai all’epoca, agli amanti della letteratura fantasy. Pensavo di non avere nulla da temere. Mi sbagliavo. Ecco un po’ di cose (rigorosamente in ordine sparso) che ho pensato quando ho visto la prima stagione de Il Trono di Spade.

La sigla è bellissima! Devo assolutamente metterla come suoneria del cellulare! (ndr, non dello smartphone, del cellulare, perché all’epoca avevo ancora un mezzo scassone che neanche si connetteva a internet. La vecchiaia.)

Cosa sta succedendo? Ce lo spiegheranno più avanti, vero? Chi è, o meglio, cos’è questo essere con gli occhi azzurro fluorescente?

Gli Stark sono un po’ i provincialotti dei Sette Regni, semplici, ruspanti e onesti, è chiaro, mentre i Lannister sono solo dei borghesi arricchiti che si atteggiano a grandi nobili. Prevedo molte rogne per i primi, visto che sono sempre gli onesti che vengono fregati.

Ned è l’eroe senza macchia e senza paura. E’ lui il protagonista della serie?

Tra Jon e i piccoli metalupi il cucciolone è lui, è evidente. Così come è evidente che la più tosta tra gli Stark è Arya. Quella ragazzina andrà lontano.

Certo che i due fratelli Targaryen sono platinatissimi. E certo che lui è proprio str***o con lei! Ma chi lo vorrebbe mai uno così a regnare?

Ma che belle sono le ambientazioni? E i costumi. Tanta roba!

E’ possibile avere uno spin-off sui Dothraki, in particolare su Khal Drogo? Anche senza sottotitoli, non c’è problema!

Ma Joffrey…perché esiste? PERCHE’?? Possiamo farlo prendere a schiaffi da Tyrion in ogni episodio, per cortesia? A proposito di Tyrion, ci piace, ci piace assai, penso ci riserverà grandi soddisfazioni.

Incesto…bleah…

Hanno buttato un bambino giù da una torre. E hanno fatto morire Lady. Hanno veramente fatto morire Lady. Non si fa. Punto.

Tanti personaggi. Tanti nomi. Tante casate. Tanti luoghi e tante città. Troppi personaggi. Troppi nomi. Troppe casate. Troppi luoghi e troppe città. Ma posso farcela.

Comunque io in vacanza alla Barriera ci andrei, mi sembra molto scenografico come posto.

Chissà se in questo episodio ci sarà qualche scena di nudo…oh, eccola…non me l’aspettavo proprio!

Ok, abbiamo capito, “L’inverno sta arrivando” e “Un Lannister paga sempre i suoi debiti”, anche se, abbiamo imparato anche questo, il motto della casa del leone è “Udite il mio ruggito!”.

I personaggi femminili, a parte Sansa, mi sembrano tutti molto forti, e questa cosa mi piace.

Cersei è la classica str***a con le battute a effetto, però devo dire che è un personaggio decisamente affascinante.

Re Robert da ragazzo faceva sicuramente le gare di rutti. Probabilmente le ha fatte fino al giorno prima di morire. Scherzi a parte, mi pare di capire che da giovane ha avuto un ruolo importante nella storia dei Sette Regni per come sono ora, mi piacerebbe saperne di più. (ndr, seguirono ore e ore di letture online su Wikipedia e sui vari fansite della saga letteraria)

Un attimo, fatemi capire: Daenerys è fireproof? Non si brucia? Non si scotta? Qualcuno mi spiega?

Theon = inutilità.

Bello il giuramento dei Guardiani della Notte. Ora mi metto una coperta a mò di mantello, esco sul balcone e lo recito al mondo intero.

L’inizio è stato un po’ burrascoso, ma adesso devo dire che Dany e Drogo sono relationship goals. Ma che belli sono?

Comunque mi pareva evidente che Joffrey e gli altri due non fossero figli di Re Robert. Grande indagine eh, sei proprio un detective Ned!

Tywin + figli = un sacco di daddy issues. A palate proprio.

Syrio Forel. SYRIO FOREL! Che mito!

Quanto odio Ditocorto. Tanto. Ma tanto tanto. Mi irrita un sacco. Leccapiedi. Manipolatore. Viscido. SEI FALSO PETYR BAELISH, FALSO!!

Anche Varys non è proprio un esempio di trasparenza, intendiamoci. Però in confronto a Ditocorto ha classe da vendere.

Bronn + Tyrion = spin-off SUBITO.

Mi pare di capire che in questa serie non c’è un solo personaggio che può veramente sentirsi al sicuro. Ho capito bene?

Drogo…noooooo… My sun and stars!

Hanno veramente fatto morire Ned Stark? Ma non era il protagonista della serie?

ODDIOOOOOOO, I DRAGHETTI!! HOLY MOTHER OF DRAGONS!!

Che finalone. La prossima stagione non arriverà mai abbastanza in fretta. (ndr, quest’ultimo pensiero si è ripetuto ogni anno a ogni finale di stagione, ma che ve lo dico a fare).