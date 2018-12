Il Trono di Spade: Rose Leslie caccia di casa Kit Harington

Ma solo quando il bel Kit deve dedicarsi alla lettura dei copioni degli episodi dell’ottava e ultima stagione della serie, in onda nel 2019. Per evitare spoiler, comprensibilmente, l’interprete della compianta Ygritte pare abbia preso l’abitudine di cacciare di casa il suo futuro marito. Ottima scelta: “out of sight, out of mind”, come direbbero gli anglofoni, e in questo caso è meglio tenere lontane tutte le tentazioni per non rischiare di rovinarsi in anticipo il super-mega-ultra finalone! Continua a leggere e scopri di più

A quanto pare Rose Leslie, interprete della compianta bruta Ygritte, primo grande amore di Jon Snow, fa parte del team “Morte agli spoileratori di GoT”. La rossa attrice scozzese (attualmente nel cast della serie The Good Fight), ha infatti confessato a Seth Meyers che, onde evitare brutte sorprese, ha vietato al suo fidanzato di leggere i copioni dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda nel 2019, in casa. “So leggere le sue espressioni facciali. Non voglio sapere niente neanche per sbaglio, per colpa di uno sguardo o qualcos’altro – per esempio, se si irrigidisce capisco immediatamente che qualcuno muore –, così praticamente lo caccio di casa quando deve leggere gli scritp”, ha dichiarato. Qui sotto il video completo:

Per una volta la dinamica si inverte, e se di solito a non sapere niente è Jon Snow – che ancora non ha idea di essere in realtà l’erede, legittimo peraltro, della casata Targaryen – questa volta a essere all’oscuro, e soprattutto a voler rimanere all’oscuro, è Ygritte.