Il Trono di Spade 8: ecco il primo teaser poster. FOTO

Mentre sono in corso le riprese dell’ottava e ultima stagione della serie – che andrà in onda nel 2019, presumibilmente nella prima metà dell’anno –, in occasione del Licensing Expo, una convention dedicata agli addetti al lavoro del mondo dell’entertainment, HBO ha presentato il primo teaser poster ufficiale de Il Trono di Spade 8 : continua a leggere e GUARDA IL POSTER

A parte gli addetti ai lavori del mondo dell’entertainment, specialmente di quello statunitense, in pochi conoscono il Licensing Expo. Da adesso in poi, però, siamo sicuri che questa convention sarà sulla bocca di molte più persone, e per un ottimo motivo: secondo quanto riportato dalla testata Collider, a maggio, mese in cui si terrà l’evento, verrà infatti presentato il primo teaser poster ufficiale dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones!! Ed è sempre grazie a Collider che possiamo vederne un’anteprima, che trovate qui sotto:

Nulla di sconvolgente e decisamente nessuna immagine inedita – c’era da aspettarselo, visto che siamo ancora nel 2018, dunque ben lontani dalla data di lancio, data che, attualmente, non è ancora stata comunicata, e che probabilmente non è stata ancora decisa –, ma quel tanto che basta per riportare l’attenzione, casomai ce ne fosse bisogno, sul capitolo conclusivo della serie tratta dalla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin. Stark, Targaryen e Lannister: saranno queste tre casate a determinare il destino dei Sette Regni.

L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade sarà formata da soli 6 episodi, ma Benioff e Weiss, produttori e showrunner della serie, hanno già avvisato i fan di tutto il mondo che ogni puntata sarà comunque più lunga di quelle andate in onda finora, e che, a livello di minutaggio, saremo più vicini a quelle del lungometraggio che a quelle del mediometraggio. In poche parole: aspettiamoci pure episodi dalla durata di 70, 80 e 90 minuti e tanta, tantissima carne al fuoco.

CLICCA QUI E SCOPRI TUTTE LE NEWS SU IL TRONO DI SPADE 8