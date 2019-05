Il Trono di Spade 8: HBO conferma la messa in onda nel 2019

Fan de Il Trono di Spade, alla fine la conferma è arrivata direttamente sul sito di HBO: l’ottava e ultima stagione della serie, che sarà composta da 6 episodi, andrà in onda nel 2019. Mettetevi dunque il cuore in pace, perché, come successo per la settima, l’attesa sarà lunga, lunghissima! Continua a leggere e scopri la dichiarazione ufficiale

I fan de Il Trono di Spade sanno bene cosa significhi avere pazienza: non solo hanno aspettato l’arrivo dell’inverno per 6 lunghi anni – “L’inverno è arrivato,” dichiarano Jon Snow e Sansa Stark dalle mura di Grande Inverno nell’ultimo episodio della sesta stagione –, ma addirittura hanno dovuto attendere quasi un anno e mezzo per il primo episodio della settima, che invece di debuttare tra fine marzo e inizio aprile come di consueto è arrivata sui nostri schermi soltanto a metà luglio del 2017. Insomma, le attese non li spaventano, e meno male, perché l’ultimo capitolo della serie cult tratta dalla saga letteraria Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin non andrà in onda prima del 2019. La conferma ufficiale direttamente da HBO, che ieri, 4 gennaio 2018, ha postato questo annuncio sulla pagina ufficiale della serie:

Ovviamente per adesso non ci sono altri dettagli, e con le riprese ancora in atto è veramente difficile prevedere se l’ottava stagione sarà mandata in onda nella prima o nella seconda metà del 2019. Ciò che invece sappiamo è che sarà formata da soli 6 episodi, ma Benioff e Weiss, produttori e showrunner della serie, hanno già avvisato i fan di tutto il mondo che ogni puntata sarà comunque più lunga di quelle andate in onda finora, e che, a livello di minutaggio, saremo più vicini a quelle del lungometraggio che a quelle del mediometraggio. In poche parole: aspettiamoci pure episodi dalla durata di 70, 80 e 90 minuti!