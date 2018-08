Il Trono di Spade diventa Westeros - The Series: IL TRAILER

E se Il Trono di Spade anziché essere ambientato in un medioevo immaginario fosse ambientato ai giorni nostri? Funzionerebbe ugualmente anche senza cavalieri in armatura e battaglie a colpi di spade, asce e martelli? Guardereste Westeros - The Series ? Ma soprattutto…cosa diavolo è Westeros - The Series ?? In attesa dell’ottava e ultima stagione della serie cult, in onda entro la prima metà del 2019 , ECCO IL TRAILER fan made di quello che, a nostro parere, potrebbe essere un interessantissimo spin-off! Capito HBO?

The more things change. The more they stay the same.

Più le cose cambiano, più restano uguali. Il trailer in questione, realizzato da uno, o molto più probabilmente da un gruppo di fan veramente dedicati al progetto, ci mostra come potrebbe essere Il Trono di Spade trasposto al giorno d’oggi, e il risultato è decisamente interessante.

Sappiamo che HBO sta attualmente sviluppando delle idee per dei possibili spin-off della serie, e finora si era sempre pensato a eventi passati - la Ribellione di Robert Baratheon, l’arrivo dei Targaryen a Westeros, il Disastro di Valyria, o ancora più indietro, la prima Lunga Notte, i Primi Uomini e i Figli della Foresta e lla costruzione della Barriera -, e a oggi l'unico show confermato, che dunque entrerà sicuramente in produzione nei prossimi mesi, è il prequel ambientato circa 10.000 anni prima dell'inizio de Il Trono di Spade (ve ne abbiamo parlato qui, qui e qui). Nessuno però finora aveva pensato a uno spin-off ambientato in epoca contemporanea: chissà come avrà reagito HBO? Ad ogni modo, complimenti ai creatori del trailer, che è veramente accattivante!

Ovviamente per ora si tratta solo del lavoro di alcuni appassionati, ma lanciare un appello non costa nulla: HBO, per favore, metti subito in produzione anche questo spin-off/remake/reboot o come diavolo vogliamo chiamarlo!