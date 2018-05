Il Miracolo, la serie TV al Salone del Libro di Torino

Per gli amanti dei libri, della letteratura, e delle storie che ti prendono dalla prima all’ultima parola, torna anche quest’anno il Salone Internazionale del Libro di Torino. La manifestazione avrà luogo dal 10 al 14 maggio al Centro Espositivo Lingotto Fiere (per tutte le info vi rimandiamo al sito ufficiale).

Sky Atlantic, che di serie di successo adattate da romanzi di successo ne sa qualcosa, sarà presente con le masterclass di Niccolò Ammaniti e Roberto Saviano e con la proiezione dei primi due episodi de Il Miracolo.

La masterclass di Niccolò Ammaniti – che per Sky ha creato la serie Il Miracolo, in onda il martedì sera alle 21.15 (clicca qui per andare allo speciale con tutte le info, le recensioni e le gallery) – è prevista per venerdì 11 maggio alle 17.00, e sarà intitolata “Dalla scrittura alla regia”. Interverrà Francesco Pacifico.

Ammaniti, autore prolifico e poliedrico, racconterà per l’appunto l’esperienza vissuta durante la genesi della sua ultima creatura. A differenza di quanto successo con alcuni dei suoi romanzi (Branchie, Io non ho paura, Come Dio comanda, Io e te), nati in forma narrativa e solo successivamente adattati per il grande schermo, Il Miracolo è nata direttamente come serie, dunque dapprima c’è stata una sinossi, poi una scaletta, un trattamento, e infine una sceneggiatura.

E’ vero che si tratta pur sempre di raccontare una storia, ma scrivere un romanzo e scrivere una sceneggiatura presentano delle ovvie differenze. Se a ciò si aggiunge poi che Ammaniti si è occupato anche della regia degli episodi, capiamo che enorme sfida sia trovato davanti l’autore.

Alle 21.00 dello stesso giorno ci sarà poi la proiezione dei primi due episodi della serie presso il Cinema Massimo.