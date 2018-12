I'm Dying Up Here - Chi è di scena?: (In)differenze creative. FOTO

Ultimo appuntamento con I'm Dying Up Here - Chi è di scena? , che è stato rinnovato da Showtime per una seconda stagione, e che dunque tornerà più avanti a farci compagnia. Goldie costringe Cassie a scegliere da che parte stare, mentre Adam sale sul palco e finalmente spacca, ma mette in imbarazzo Ralph. Ron aiuta Eddie a portare a termine la sua vendetta contro DJ Kenny, e Nick fa un'esibizione che rischia seriamente di aprirgli nuove strade. Tutto a posto? Ovviamente no: un evento scioccante cambierà tutte le carte in tavola, e tutti i personaggi dovranno affrontare le cosenguenze di questo improvviso cambiamento: non perdere il finale della prima stagione, il decimo episodio, in onda mercoledì 28 febbraio alle 21.15