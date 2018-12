I'm Dying Up Here - Chi è di scena?: Grasse risate. FOTO

Nick viene ingaggiato per un’esibizione che potrebbe cambiargli la vita: riuscirà a dare il meglio di sé, o l'ansia da prestazione prenderà il sopravvento? Adam interroga Barton sulla sua strana sistemazione. Bill accompagna Sully a un incontro per una vendita che però non finisce bene. Eddie e Ron decidono di andare a un doppio appuntamento: ovviamente non mancheranno i momenti imbarazzanti. Goldie e Eli vendono il loro special comico: successo e soldi in vista? L'appuntamento con il sesto episodio di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? è per mercoledì 31 gennaio alle 21.15