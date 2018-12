I'm Dying Up Here: Tutti hanno un prezzo. FOTO

Dopo aver osato sfidare Goldie, Edgar deve trovare il modo di tornare tra le sue grazie, altrimenti potrà dire addio per sempre al palco più ambito da ogni aspirante stand-up comedian americano. Cassie, determinata come non mai a sfondare, decide di testare del materiale decisamente controverso e scottante. Adam, Eddie e Ron uniscono le forze contro un nemico comune, mentre Bill non sa come intrattenere la sua famiglia. Goldie deve prendere una decisione difficilissima, che potrebbe cambiare ogni cosa. L'appuntamento con il terzo episodi di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? è per mercoledì 10 gennaio alle 21.15