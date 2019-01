I'm Dying Up Here - Chi è di scena? 2: Il mondo è un palcoscenico

Ultimo appuntamento con la seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. Non perdere il nono e il decimo episodio, il finale di serie, in onda mercoledì 2 gennaio alle 22.15, subito dopo il finale di Fortitude 3

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 9 Deathbed Confessions è il nono e penultimo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. La situazione di Roy non migliora, e Goldie è costretta a prendere delle decisioni che mai avrebbe pensato di dover prendere. Arnie è costretto a chiamarsi fuori da una serata in cui avrebbe dovuto esibirsi insieme a Edgar. La frustrazione di Bill nei confronti di Goldie cresce: per quanto spiacevoli, è tempo di affrontare alcune questioni. Ron e Maggie trovano finalmente il tempo di parlare e di chiarire alcune cose. Nick accetta di aiutare Cassie, che è alla ricerca di qualcosa di molto difficile da ottenere: il perdono. Adam e Ralph devono soppesare le loro opzioni: in gioco c'è il loro futuro. Senza volerlo, Amanda rischia di mandare all'aria i piani di Goldie.

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 10 - Finale di serie

Lines Crossed è il decimo e ultimo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Linee di divisione. Linee di demarcazione. Linee entro cui stare, linee da superare. Linee che proteggono, linee che feriscono, linee che definiscono. Ci sono poi alcune linee, come quelle che ti scavano il volto, che non si possono cancellare. Ogni linea è il segno del tempo che passa, e di qualcosa, o qualcuno, che non tornerà più. Goldie, Cassie, Nick, Bill e gli altri protagonisti di I'm Dying Up Here – Chi è di scena ci salutano per sempre, e ci ricordano che la vita è migliore se affrontata con una risata. Anche una risata amara.