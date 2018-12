Continua la corsa della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. Non perdere il settimo episodio, in onda mercoledì 19 dicembre alle 22.15, subito dopo i nuovi episodi di Fortitude 3

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 7

Ron è pronto, è deciso, è sicuro al cento per cento: si sposerà. Buon per lui, ma soprattutto buon per Goldie, che gli farà un favore e che, al contempo, userà la lieta novella per un po' di sana pubblicità. Perché l'importante non è che se ne parli bene o male: l'importante è che se ne parli! Nick lascia finalmente la casa di Bill e va a stare da Cassie. Peccato che la giovane stella del Goldie's non abbia idea dell'enormità dell'errore appena commesso! Quando Cassie finalmente riesce ad ottenere un'audizione per Lorne Michaels, audizione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, o quantomeno la sua vita attuale, Nick non è proprio il supporto morale fatto persona, anzi! Roy testa il limite della sua mortalità. Eddie fa un passo falso con Amanda e Goldie si fa serie domande su cosa significhe essere genitore, e sulla sua personale inadeguatezza. Ralph e Adam offrono a Dawn un'opportunità a cui la ragazza non potrà proprio dire di no. Arnie avvisa Edgar che la tempesta sta per abbattersi su di lui...una tempesta di nome Goldie!