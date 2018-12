I'm Dying Up Here - Chi è di scena? 2: Bete Noire

Continua la corsa della seconda stagione di I 'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. Tra nuove imprese redditizie ma rischiose e i lati oscuri e inaspettati della fama, i comici del Goldie's si fanno in quattro per sbarcare il lunario e per farsi conoscere nel mondo. Ci riusciranno? Non perdere il terzo episodio, in onda mercoledì 21 novembre alle 22.15, subito dopo Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 3

Bete Noire è il terzo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Edgar e Arnie, sempre alla ricerca di novità e di nuovi modi per raggranellare qualche soldo in più, scoprono per caso un modo piuttosto rischioso per fare dollari a palate: funzionerà? Soprattutto: dov'è la fregatura? Nick si trasferisce da Bill: i due sono ufficialmente coinquilini. Grazie alla sitcom a cui sta prendendo parte, Ron diventa improvvisamente famoso. Ma non è tutto oro quello che luccica, e la fama porta presto con sé delle ripercussioni decisamente inaspettate. Eddie scrive delle battute per l'apparizione di Roy, il suo idolo, al Tonight Show. Goldie è scossa da un tentativo di irruzione in casa sua. Una nuova performer, Dawn Lima, sale sul palco principale: riuscirà a conquistare il pubblico?