Nuovo appuntamento con la seconda stagione di I 'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. Il temporaneo ritorno in Texas di Cassie per un matrimonio è più assurdo e problematico del previsto. Goldie vuole scoprire cosa si nasconde dietro il mutismo di sua figlia Amanda. Adam e Eddie cercano di portare acqua ai rispettivi mulini. Non perdere il secondo episodio, in onda mercoledì 14 novembre alle 22.15, subito dopo Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 2

Plus One è il secondo episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Amanda è tornata, ma...non proferisce parola! Goldie ci mette tutta la pazienza del mondo, con lei e con Howard, il suo "mentore spirituale", ma la situazione è destinata a esplodere. Adam accompagna Ron, e sul set di Soul Train incontra il producer dello show. Cassie è nervosa. Deve tornare a casa in Texas per un matrimonio, ma tornare a casa per lei significa essenzialmente una cosa: dover spiegare e giustificare le sue scelte praticamente a chiunque. Ovviamente incrocerà vecchie conoscenze che la metteranno di fronte alle conseguenze di alcune decisioni prese in passato. Anche Nick, Bill e Ralph si presentano al matrimonio: caos in vista! Eddie tenta di mettere a frutto una opportunità di carriera col suo idolo: ci riuscirà?