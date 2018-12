La sesta stagione di House of Cards, in onda su Sky Atlantic, si avvia verso la fine. Gli ultimi due episodi, infatti, andranno in onda venerdì 23 novembre alle 21.15 , e poi THE END. In quest'ultimo capitolo abbiamo visto Claire scontrarsi con i fratelli Annette e Bill Shepherd, a capo di un impero industriale e in combutta col defunto Francis. Annette e Claire, però, prima di essere nemiche sono state amiche: le due, infatti, si conoscono fin da quando erano poco più che delle bambine, e hanno un passato in comune. In attesa del gran finale, sfoglia la gallery con le foto più belle di Diane Lane