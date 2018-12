Ultimo appuntamento con la sesta e ultima stagione di House of Cards. Il cerchio si stringe sempre di più attorno a Claire: sarà lei a uscirne vincitrice, o saranno i suoi nemici, Annette e Bill Shepherd? O ancora, sarà forse Doug ad avere l'ultima parola? Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda su Sky Atlantic venerdì 23 novembre alle 21.15

House of Cards, stagione 6, episodio 7 Chapter 72 (Capitolo 72) è il settimo e penultimo episodio della sesta e ultima stagione di House of Cards - Gli intrighi del potere. Dopo aver annunciato di essere incinta del figlio del defunto marito, Claire vive un momento di grande popolarità. Non ne sono contenti i fratelli Shepherd, ancora sul piede di guerra, e non ne è contento neppure Doug, apparentemente sparito dalla circolazione ma in realtà intento a mettere in piedi un piano che preservi il lascito di Francis. Janine ha un interessante scambio di opinioni con la Madam President: Claire vorrebbe che fosse lei a scrivere un pezzo approfondito e preciso sulla carriera di Francis. Su ogni aspetto della sua carriera. Mark ora è al pieno servizio di Annette e Bill, intenti a riguadagnare la fiducia di colleghi e politici dopo l'uscita dell'inchiesta sulla controversa app della Shepard Freedom Foundation e dopo certe indiscrezioni sulla salute di Bill. Seth riesce a mettersi in contatto con Doug: Annette spera di riuscire a convincerlo ad aiutarli a far uscire definitivamente di scena la sua ex migliore amica. Doug, però, è in contatto anche con Janine, che ha trovato la chiavetta usb di Tom...

House of Cards, stagione 6, episodio 8

Chapter 73 (Capitolo 73) è l'ottavo e ultimo episodio della sesta e ultima stagione di House of Cards - Gli intrighi del potere. Nel tentativo di sganciarsi dai misfatti del suo ex marito, Claire rivela che Francis nel 2016 truccò le elezioni. Funzionerà? Di certo il nuovo articolo di Janine, che parla della decisione del defunto Mr. Underwood di non lasciare niente alla moglie, smuove parecchio le acque. La tempesta perfetta potrebbe arrivare da un momento all'altro. Doug non si nasconde più, anzi, si lascia citare come fonte, e si mostra ai giornalisti: quale sarà la sua prossima mossa? Annette ovviamente non vede l'ora di vedere la caduta della sua nemica, anche perché la caduta di Claire significa una situazione migliore per Duncan, indagato per l'app dalla Corte Federale. Anche Bill va all'attacco tramite i media, ma la sua salute sta velocemente peggiorando. Giusto il tempo dell'ennesimo scambio di battute con Petrov sulla questione Siria, e poi ecco il gran finale, il confronto definitivo tra Doug e Claire. Resta comunque una domanda ancora in cerca di una risposta: chi ha ucciso Frank Underwood?