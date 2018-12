House of Cards 6, anticipazioni episodio 5 e 6: lotta per il potere

Penultimo appuntamento con la sesta e ultima stagione di House of Cards. Per capire chi è veramente con lei e chi invece è contro di lei, Claire mette in opera un piano degno del suo defunto marito... Doug porta avanti le sue indagini personali, Tom e Janine sono a tanto così dallo scoperchiamento del famigerato Vaso di Pandora per quanto riguarda gli Underwood e gli Shepherd, Bill e Annette tentano il tutto per tutto contro la loro agguerritissima avversaria, e Duncan fa una scoperta che lo lascia molto turbato. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda su Sky Atlantic venerdì 16 novembre alle 21.15

House of Cards, stagione 6, episodio 5 Chapter 70 (Capitolo 70) è il quinto episodio della sesta e ultima stagione di House of Cards - Gli intrighi del potere. La morte di Cathy Durant sembra aver segnato nel profondo Claire: ormai infatti sono più di tre settimane che la Madam President non lascia i suoi alloggi presso la Casa Bianca. Ma cosa sta succedendo? Claire è veramente incapace di reagire, o sta tramando qualcosa? Ovviamente la risposta giusta è la seconda, e l'obiettivo in gioco è decisamente importante: capire chi è veramente con lei e chi, invece, è contro di lei. Tramite Mark, gli Shepherd tentano di andare all'attacco, ma i loro piani vengono scombussolati da Duncan, che partecipa a un incontro privato con la Madam President e che, proprio da lei, viene indirizzato a indagare sulle sue vere origini... La risposta di Annette non si farà attendere: ormai è guerra su tutti i fronti. Doug, che alla fine la grazia l'ha ricevuta, non è così sicuro che Cathy Durant sia morta, e con l'aiuto di Nathan, che però intanto fa anche il gioco di Claire, porta avanti le sua indagine personali. Mr. Stamper è sicuro che la vedova del suo idolo gli stia nascondendo qualcosa di molto importante...ma cosa? Anche l'inchiesta di Janine e Tom procede: i due giornalisti sono a tanto così dallo scoperchiamento del famigerato Vaso di Pandora.

House of Cards, stagione 6, episodio 6

Chapter 71 (Capitolo 71) è il sesto episodio della sesta e ultima stagione di House of Cards - Gli intrighi del potere. Gli Shepherd attaccano Claire rendendo pubblico il suo aborto a 16 settimane, ma intanto la salute di Bill sta peggiorando. Duncan finalmente sa quali sono le sue vere origini, ed è sconvolto da questa rivelazione. Annette e il fratello tentano il tutto per tutto e decidono di provare a ingaggiare Doug: lui è l'unico a conoscenza di tutti i segreti e, soprattutto, del vero punto debole dell'odiata Madam President. La posizione di Mark è ormai compromessa, ma anche Jane naviga in acque poco sicure. I cambiamenti fatti da Claire sono stati a dir poco radicali: ormai la vedova del terribile Frank Underwood ha il pieno controllo della Casa Bianca e del suo Gabinetto, e, come promesso, non ha intenzione di fare prigionieri. Doug si mette in contatto con Tom, ed è proprio il giornalista a rivelare che Janine sta lavorando a un'inchiesta a dir poco scottante. La verità sta per venire finalmente a galla, ma intanto la conta dei morti è destinata ad aumentare...