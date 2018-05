Here and Now - Una famiglia americana: Il giorno del giudizio. FOTO

Gran finale per Here and Now - Una famiglia americana , che ci saluta con un episodio intitolato It's Here, è qui. Ma cosa? O chi? Cos'ha veramente visto Ramon? E da dove viene il misterioso uomo di fuoco? Mentre Audrey affronta Steven in un momento delicato, Ashley deve scegliere se dire addio per sempre o meno alla sua attività, e Gregg va a trovare un vecchio amico che, forse, qualche risposta ce l'ha. Duc, nel suo momento più basso, si avvicina ancora di più a Carmen, Kristen deve dire addio a Navid, e Farid, sempre più in crisi, è completamente vittima dei traumi del passato. L'appuntamento con il decimo e ultimo episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 1 maggio alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA