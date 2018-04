Here and Now - Una famiglia americana: La logica dei sogni. FOTO

Audrey scopre che Steven le sta nascondendo qualcosa di molto grave: l'idillio è già giunto al temine? Greg, intanto, raccoglie nuove informazioni sull'adozione di Ramon. Duc finalmente presenta il suo libro, Ashley è pronta per diventare milionaria, e Ramon vede nuovamente l'uomo infuocato nel suo videogame. Kristen e Navid sono sempre più vicini, cosa che non fa piacere a Farid, completamente in crisi dopo aver trovato le registrazioni delle disperate telefonate della madre. L'appuntamento con il nono e penultimo episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 24 aprile alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA