Here and Now - Una famiglia americana: Alla ricerca di un equilibrio. FOTO

Mentre Audrey, un po' per vendetta e un po' per provare ancora certe emozioni, passa una focosa notte in compagnia di Steven, Greg cerca informazioni sull'orfanotrofio a cui venne affidato Ramon prima di essere adottato da loro. L'idealista Kristen recluta Navid per una sporca missione contro le bulle del liceo, Duc è in crisi, fisicamente ed emotivamente, e Ashley si lascia dominare dalla paura, arrivando a prendere decisioni in netto contrasto con la persona che è sempre stata. Dopo la decisione di Ramon di interrompere la terapia, il Dr. Shokran si scopre pieno di una rabbia incontrollabile, rabbia la cui origine è sicuramente nel suo tormentato passato.