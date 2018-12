Here and Now - Una famiglia americana: Cambiamenti in atto. FOTO

Che legame c'è tra la visione di Ramon e il Dr. Shokrani? E cosa si cela dietro i numeri 11 11? Mentre Audrey è sempre più preoccupata per la saluta mentale di suo figlio, Greg è sempre più in crisi: è invecchiato, e il mondo che conosceva, il mondo alla base del suo pensiero filosofico, non esiste più. Kristen chiede aiuto ad Ashley per un problema decisamente fastidioso, e per un gesto avventato le due vengono arrestate e schedate. Duc, che non riesce a lasciarsi un'infanzia traumatica alle spalle, è pronto per il suo primo libro. Ma c'è un ma... L'appuntamento con il secondo episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 6 marzo alle 21.15 - SCOPRI LO SPECIALE SU HERE AND NOW - UNA FAMIGLIA AMERICANA