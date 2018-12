Here and Now - Una famiglia americana: Undici undici. FOTO

Here and Now, qui e ora, perché la vita è ciò che accade nel presente. Greg Bayer-Boatwright sta per compiere 60 anni...e sente di essere accerchiato dal fallimento. Sente di essere lui stesso un fallimento vivente. Sua moglie Audrey - ex psicoterapeuta ora impegna in un progetto che spinge sull'empatia come modo di comunicazione efficace e rispettoso dell'altro - è invece talmente concentrata nella preparazione della sua festa di compleanno da non rendersi conto di niente. Ramon - uno dei tre figli adottati della coppia, gli altri due sono Duc dal Vietnam e Ashely dalla Liberia, e poi c'è Kristen, la più piccola, l'unica figlia biologica - vede ovunque i numeri "11 11": cosa sta cercando di dirgli l'universo? L'appuntamento con il primo episodio di Here and Now - Una famiglia americana è per martedì 27 febbraio alle 21.15