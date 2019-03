Manca sempre meno al tanto atteso giorno in cui La verità sul caso Harry Quebert farà il suo grande debutto in esclusiva su Sky Atlantic per portare il pubblico all’interno di uno dei racconti più magnetici, misteriosi e adrenalinici che siano mai stati scritti. La serie TV prenderà il via il 20 marzo alle 21:15, andrà in onda tutti i mercoledì e sarà disponibile anche su Sky On Demand.

Prendete uno scrittore di successo, aggiungete la misteriosa scomparsa di una ragazza quindicenne trent’anni prima, un allievo pronto a far luce sulla situazione del suo maestro e un’accusa di omicidio. I dieci episodi della nuova imperdibile serie si preannunciano ricchi di colpi di scena.

La verità sul caso Harry Quebert: il trailer

Il trailer si apre con le immagini dell’amore felice e spensierato di Harry Quebert e Nola Kellergan, ma quella che sembra poter essere una fiaba a lieto fine, si trasforma in un mistero. Un albero con appesa la locandina per le ricerche della ragazza, la storia ora cambia. Polizia, indagini, boschi e una domanda a cui sembra esserci una sola risposta: Harry Quebert è l’assassino di Nola? Marcus, allievo del famoso scrittore, indaga per scoprire la verità.

La verità sul caso Harry Quebert: tutto quello che c’è da sapere

La serie TV è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore svizzero Joël Dicker che nel 2012 esplode mediaticamente a livello mondiale proprio con questo romanzo. La verità sul caso Harry Quebert si rivela un enorme successo tanto da venir tradotto in oltre 30 lingue. Alla regia della serie TV troviamo un grande nome del mondo della settima arte, ovvero Jean-Jacques Annaud, premio Oscar nel 1977 come miglior film straniero grazie a Bianco e nero a colori.

La verità sul caso Harry Quebert: il protagonista

A rivestire i panni di Harry Quebert vediamo Patrick Dempsey, uno degli attori più amati dal pubblico di tutto il mondo. L’attore, noto soprattutto per il ruolo all’interno di Grey’s Anatomy, si è imposto negli ultimi anni come uno dei volti di maggior popolarità nel mondo dello spettacolo collezionando un successo dietro l’altro sia in prodotti televisivi sia in pellicole cinematografiche, tra le quali Come d'incanto al fianco di Amy Adams, Bridget Jones's Baby del 2016 che ha segnato il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico e all’interno di Appuntamento con l'amore, film con protagonisti alcuni dei più grandi volti di Hollywood come Julia Roberts, Bradley Cooper, Jessica Biel, Jennifer Garner e Ashton Kutcher.

Nel cast de La verità sul caso Harry Quebert troviamo anche Ben Schnetzer e la giovanissima Kristine Froseth, rispettivamente nei panni di Marcus e Nola.