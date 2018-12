Gomorra 3: la maratona su Sky Atlantic

"I re cadono, i fantasmi ritornano, la guerra ricomincia": su Sky Atlantic torna la terza, fenomenale stagione di Gomorra - La serie . Non perdere la maratona prevista per domenica 18 febbraio a partire dalle 10.50 - LEGGI LE RECENSIONI DI TUTTI GLI EPISODI DI GOMORRA 3

La terza stagione di Gomorra – La serie, nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini, e scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ludovica Rampoldi. Nel cast, oltre a Marco D’Amore (Ciro di Marzio) e Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell’Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Scianèl). E, tra gli altri, due giovani attori napoletani si aggiungono al cast principale: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli, e Loris De Luna, che interpreta Valerio, ragazzo della Napoli bene, affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita. Tornano anche Ivana Lotito (Azzurra, la moglie di Genny) e Gianfranco Gallo (Giuseppe Avitabile, il padre di Azzurra).

La nuova stagione riprende là dove ci aveva lasciato l’ultimo episodio della seconda. Pietro (Fortunato Cerlino) è appena morto, lasciando un vuoto di potere che appare incolmabile. Ciro ha avuto la sua vendetta, ma i suoi sogni e la sua famiglia sono distrutti, e di questo vuoto non sembra voler approfittare, mentre Genny sembra aver vinto la sua partita, ma deve capire come gestire insieme i due mondi, Roma e Napoli Nord, quest’ultimo ereditato da suo padre. E se Scianèl ha perso un figlio, Patrizia ha perso un compagno: anche sul loro futuro si stende l’ombra dell’incertezza. A chi vorrà regnare sull’impero costruito da Pietro Savastano non basterà convincere i nemici di ieri a diventare gli alleati di domani.

In questa terza stagione la contesa, finora limitata nei confini di Scampia e Secondigliano, si allarga a macchia d’olio. A favorire questo spostamento è l'apparizione di un nuovo gruppo criminale, che cresce cercando di prendere lo spazio che crede di meritare, obbligando gli storici boss del centro a scendere in campo per cercare di mantenere il potere.

