Gomorra 4, il cast racconta: le location più belle (e quelle meno)

La quarta stagione di Gomorra si è conclusa con un finale adrenalinico che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo. Nel corso delle quattro stagioni abbiamo potuto ammirare numerose location utilizzate dalla produzione per dare vita a una delle serie più amate di sempre, ma quali sono state quelle preferite dagli attori?

Arturo Muselli: “La Bulgaria è stata la prima location dove ho lavorato”

Arturo Muselli è colui che ha dato vita al personaggio di Enzo Sangue Blu, uno dei più emblematici di Gomorra (qui le foto del cast della serie). L’attore apre il video ricordando i giorni di riprese in Bulgaria: “È stato molto complicato fisicamente perché faceva molto freddo. E poi noi avevamo dei costumi che non erano proprio perfetti per quella temperatura lì. Però comunque aveva quel fascino che poi abbiamo visto nella terza puntata della terza stagione. E poi è stata la prima location dove ho lavorato”.

Nella parte successiva del video l’attore parla anche dei tetti di Napoli dai quali è possibile scorgere le diverse sfaccettature della città.

Salvatore Esposito: "Credo che questa sia una unicità di Napoli"

Salvatore Esposito è stato il grande protagonista della quarta stagione grazie al personaggio di Genny Savastano (qui le foto più belle di Genny e Azzurra). L’attore, classe 1986, ha sicuramente per Napoli un posto speciale nel cuore: “Come posso non iniziare da Napoli, la terra che ci accoglie e che credo sia un set naturale. La bellezza del progetto Gomorra è che noi non abbiamo mai giro in studio ma tutto per strada. Credo che questa sia una unicità di Napoli”.