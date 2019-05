Dove vedere Gomorra 4: orario e canale del finale di stagione

Gli episodi 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra - La serie arrivano venerdì 3 maggio alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q (disponibili anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV dal momento della messa in onda). Scopri di più sul finale di Gomorra 4 e guarda 3 scene in anteprima.

Finale di stagione, la quarta, per Gomorra - La serie. Il cerchio si stringe attorno a Patrizia e a Enzo, ma anche Genny si trova in una posizione delicata, tra i Levante e Ruggieri. Di chi fidarsi veramente? Soprattutto: è possibile fidarsi veramente di qualcuno?

Non perdere l'undicesimo e il dodicesimo episodio di Gomorra 4 (regia di Claudio Cupellini), in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 3 maggio alle 21.15 (disponibile anche su Sky On Demand, su Sky Go e su NOW TV dal momento della messa in onda).

Gomorra 4, episodio 11-12, le anticipazioni sul finale di stagione

Dopo un periodo di pace - pace fortemente voluta da Gennaro, che sembrava veramente intenzionato a cambiare vita (più o meno!) - la lotta per il controllo del territorio si è riaccesa. Il clan di Forcella, ormai praticamente decimato, è ancora guidato da Sangue Blu, che però, dopo aver ucciso Ferdinando Capaccio e dopo l'agguato fallito ai danni dei Levante, è ora costretto a vivere nascosto nell'ombra.

Sempre più isolata, Patrizia entra in "modalità difesa". Mickey deve scegliere se schierarsi con sua moglie o con la sua famiglia d'origine: cosa sceglierà? Intanto Genny, che aveva lasciato Secondigliano a Patrizia per pacificare la città, comincia a non essere più certo di aver fatto la scelta giusta: è tempo di tornare in azione e riprendersi tutto quello che è suo. Chi regnerà sulle rovine fumanti di una Napoli insanguinata dalla guerra tra i clan?

In occasione del finale di Gomorra – Quarta stagione, è in uscita in streaming dal 3 maggio e in vendita dal 17 maggio l’EP “Mokadelic - Doomed to Live Remixes”, curato da Lele Sacchi (sulla leggendaria etichetta londinese Crosstown Rebels), che contiene i remix della colonna sonora della serie originale Sky.

La quarta stagione di Gomorra, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, è nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. La supervisione artistica è di Francesca Comencini. La regia è firmata da Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

