Dove vedere Gomorra 4: orario e canale

Gli episodi 7 e 8 della quarta stagione di Gomorra - La serie

Enzo e Valerio sono ai ferri corti: possono ancora fidarsi l'uno dell'altro? Preoccupato all'idea di essere indagato e di poter essere collegato al denaro sporco che arriva da Secondigliano, Gennaro prende una decisione importante che si tramuterà in un taglio netto col passato. Patrizia non è più sola, ma essere così vicina ai Levante potrebbe rivelarsi pericoloso.

Gomorra 4, episodio 7-8 (regia di Enrico Rosati)

Gomorra 4, settimo episodio - La lunga attesa per il nuovo carico di cocaina costringe i ragazzi di Forcella a trovare metodi alternativi per sopravvivere e, soprattutto, per non lasciare spazio ai concorrenti, nello specifico i fratelli Capaccio. Il malcontento generale comincia però a mettere in crisi la leadership di Sangue Blu (Arturo Muselli), e il primo a mostrare seri dubbi in merito è Valerio (Loris De Luna). Fratelli, amici, alleati, fantasmi del passato: da chi dovrà guardarsi Enzo per dimostrare di essere un vero capo?

Gomorra 4, ottavo episodio - I lavori per la costruzione dell’aeroporto riportano letteralmente alla luce decine e decine di scheletri quando viene scoperta una fossa comune abusiva. L'increscioso imprevisto trascina la nuova società di Genny (Salvatore Esposito) e del suo amministratore delegato Alberto Resta (Andrea Renzi) sotto i riflettori rischiando di mandare all’aria la costruzione dell’intero aeroporto. E dimostrando che non basta lasciare Scampia per sparire dal radar delle forze dell’ordine. L'ambiziosa Tiziana si dimostra una preziosa alleata per Gennaro in un momento così delicato. Patrizia è pronta a dire "Sì". Dopo aver affrontato Don Gerlando sembra che la situazione si sia calmata...ma ovviamente non è così.

La quarta stagione di Gomorra, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, è nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. La supervisione artistica è di Francesca Comencini. La regia è firmata da Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.