La quarta stagione di Gomorra - La serie arriverà su Sky Atlantic venerdì 29 marzo. Per la prima volta dal debutto della serie nel 2014 non rivedremo Ciro di Marzio , il personaggio di Marco D'Amore , che però per il nuovo capitolo si è seduto dietro la macchina da presa. E che, in questo video, ci racconta la prima stagione dal suo punto di vista .

Una serie che racconta una guerra, e non solo tra rivali, ma anche, soprattutto, una guerra familiare. La famiglia, come spiega bene Marco D'Amore nel video, è infatti il primo macro-tema di Gomorra - La serie. La famiglia al centro della prima stagione è ovviamente la famiglia Savastano - Don Pietro, il patriarca, il capofamiglia, Donna Imma, la matriarca, e Genny, l'erede. Seppur non esista nella realtà, la famiglia Savastano si ispira a famiglie realmente esistite all'interno del Sistema: è una somma di biografie che, per usare le parole dell'attore e regista, hanno macchiato il nostro Paese.

Sappiamo bene quanto sia importante la famiglia "di sangue" in Gomorra - La serie, ma la prima stagione ci mostra che Don Pietro, oltre a un figlio, ha anche una sorta di figlioccio. Ovviamente stiamo parlando di Ciro, l'Immortale. Feroce, spietato e fedelissimo, Ciro è il figlio, l'erede, che Pietro avrebbe voluto. Il sangue, però, non è acqua, e un erede "vero" c'è già, così a Ciro non resta altro da fare che accontentarsi. Il problema, però, è che lui non si accontenta.

In un mondo il cui il potere viene prima dei sentimenti, a parte alcuni rarissimi casi, basta poco perché i secondi soccombano quando il primo chiama. E per Ciro la chiamata del potere arriva tramite la figura di Salvatore Conte, il rivale dei Savastano esiliato in Spagna ma intenzionato a tornare a casa propria e a farsi valere.

Ma facciamo un passo indietro. Durante la prima stagione Don Pietro finisce in carcere, e si ritrova lontano non solo dalla sua famiglia, ma anche, soprattutto, dal suo clan. A quel punto, cosa veramente eccezionale, a prendere in mano le redini è Donna Imma, degna moglie di suo marito. Che, fin da subito, mette in chiaro le cose: lei è una donna, ma bisogna commettere l'errore di pensare che non sia disposta a uccidere, qualora ce ne fosse bisogno. Ovviamente per i fedelissimi tenenti di Don Pietro non è un boccone facile da mandare giù, essere comandati "da una femmina."

A ciò si aggiungono poi la scelta di Imma di mandare Gennaro in Honduras per trattare l'acquisto di una partita particolarmente grossa di roba - viaggio che potrebbe costare la vita all'erede della famiglia - e la scelta di mandare Ciro in Spagna a trattare con Conte - viaggio che, anche in questo caso, potrebbe finire molto male. Gli svluppi sono inaspettati in entrambi i casi: Genny torna dal Sudamerica completamente cambiato e intenzionato a comandare da solo, mentre l'Immortale, fedele al suo soprannome, torna dalla Spagna intenzionato a farsi valere, in un modo o nell'altro.

E' interessante come l'interprete dell'Immortale descrive il rapporto tra i due: come se fosse una storia d'amore. Ma in effetti ogni legame profondo, e quello tra Ciro e Genny è profondissimo, può in qualche modo essere letto così. Quella tra i personaggi di Marco D'Amore e Salvatore Esposito è una storia di amore ovviamente fraterno, non romantico. E, come tutte le storie d'amore, è il gran rifiuto, la rottura, a dare inizio alla tragedia. In questo caso è Gennaro a decidere di rompere con Ciro, e lo fa con un intento ben preciso: lui è il figlio di Pietro Savastano, lui è l'unico vero erede, e lui è l'unico capo. Non c'è fratellanza e non c'è amicizia che tenga.

Ciro non può e non deve avanzare alcuna pretesa, ma Ciro non ci sta a essere scaricato così. da lì in avanti nasce una guerra intestina che porta alla morte di Donna Imma e poi, dopo pochissimo, allo scontro frontale tra i due ex fratelli. La parola "Fine" tra Ciro e Genny, però, è ancora ben lontana dall'essere scritta.

Gomorra - La serie: il riassunto della prima stagione

Don Pietro Savastano è il boss del clan che comanda su Napoli Nord, dunque Scampia, Secondigliano e dintorni. Il suo braccio destro è il fedelissimo Malammore, amico di vecchia data, ma il suo soldato numero 1 è Ciro Di Marzio detto "l'Immortale", un orfano dell'Irpinia cresciuto a immagine e somiglianza della criminalità organizzata. A tentare di mettere i bastoni tra le ruote ai Savastano è il giovane boss ribelle Salvatore Conte, che però, nonostante l'audacia e l'arroganza, è costretto a fuggire in esilio in Spagna. Quando Don Pietro finisce in carcere per un reato minore, guida oltre i limiti di velocità, a prendere in mano le redini del clan ufficialmente è il figlio ed erede Gennaro, ma, di fatto, è Donna Imma, sua moglie, la sua leonessa.

Nonostante le indicazioni del marito, la gestione degli affari da parte di Imma è diversa da quanto fatto finora, e la cosa crea del malcontento. Il più scontento di tutti è però Genny, ragazzone più interessato a divertirsi e a correre dietro alle ragazze che a imparare dai genitori come si gestisce un impero criminale. A un certo punto, infatti, il ragazzo viene spedito in Honduras dalla madre per "farsi uomo". Lì, presso alcuni "fornitori", passa alcuni mesi infernali che lo cambiano per sempre. Tornato a casa dimagrito e decisamente incattivito, è finalmente pronto a condurre gli affari del clan. Gli affiliati storici, però, non gradiscono il suo modo di gestire le cose. Soprattutto, non ci stanno a essere rimpiazzati dai suoi amici. Lo scontro tra la vecchia e la nuova guardia è praticamente inevitabile.

A complicare ulteriormente la situazione c'è poi la caduta di Don Pietro in uno stato quasi catatonico: il boss non parla più e non reagisce più. Ormai è un guscio vuoto. Ad approfittare sempre di più di questa spaccatura interna al clan è Ciro, che sperava di assumere un ruolo di maggiore importanza e che, invece, si è visto messo da parte per fare spazio all'unico vero erede, l'erede di sangue, Gennaro e, soprattutto, si è visto sminuito da Imma. La situazione ci mette poco a degenerare: da una parte Genny non può fidarsi completamente degli uomini della vecchia guardia, ma dall'altra non può fidarsi neanche di Ciro, l'amico di sempre, il fratello spirituale. E fa bene, specialmente riguardo Ciro. L'Immortale, infatti, stufo di stare nell'ombra ha stretto un patto con l'esiliato Don Salvatore. A farne le spese per prima è Imma, che non si è mai fidata di lui, e che proprio da lui viene condannata a morte.

In un finale a dir poco sul filo del rasoio, vediamo scontrarsi Ciro e Genny durante la recita scolastica della figlia dell'Immortale. Ad avere la meglio è Ciro, che riesce a ferire l'ex amico e poi scappa insieme alla sua famiglia. Intanto, Don Pietro viene fatto salire una camionetta. Finalmente la sua richiesta di trasfrimento per motivi di salute è stata accettata. Durante il viaggio, però, il mezzo viene improvvisamente e bruscamente fatto fermare. In pochi secondi, Malammore e un alcuni fedelissimi fanno fuori i poliziotti e liberano il loro boss, che in realtà è sempre stato lucidissimo. E che ora, ovviamente, vuole vendetta.