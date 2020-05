Su Sky Atlantic sta per arrivare The L Word: Generation Q , il sequel/spin-off di The L Word , la rivoluzionaria serie tv creata da Ilene Chaiken per Showtime e andata in onda negli USA dal 2004 al 2009. Rivedremo Bette, Alice e Shane (e anche qualcun altro), conosceremo nuovi personaggi, tra cui Dani, Sophie, Micah e Finley, e ci tufferemo nuovamente nella soleggiata Los Angeles che da sempre fa da sfondo alle vicende della serie. L'appuntamento con i primi due episodi è per lunedì 11 maggio alle 21.15, ma dal 7 maggio saranno disponibili On Demand e in streaming su NOW TV tutte le 6 stagioni complete di The L Word , un'occasione imperdibile sia per chi non ha mai visto la serie, sia per i fan di vecchia data. Intanto facciamo un tuffo nel passato con la gallery del cast della serie madre.