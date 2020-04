Westworld, stagione 3, episodio 7: Il settimo e penultimo episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Passed Pawn - ci mostra finalmente la verità su Caleb, perché anche lui, come ripetuto spesso da Dolores, ha un ruolo nello schema generale delle cose. Scopriamo anche cos'è successo per davvero a William, ora assolutamente determinato a portare avanti un obiettivo ben preciso. Toccherà a Bernard e a Stubbs gestire i suoi colpi di testa, perché anche per loro sta arrivando il momento della resa dei conti. Cos'ha dunque in mente Dolores? La distruzione dell'umanità per fare in modo che a prosperare sia la sua specie? O qualcos'altro? Ciò che è certo è che Maeve (con tanto di alleati al seguito, e una è Miss Clementine Pennyfeather) farà tutto il possibile per fermarla. Un po' per vendetta - la morte di Hector è stata un colpo durissimo -, un po' per assicurarsi che le anime che ora vivono nella Valley Beyond, nel Sublime, siano definitivamente al sicuro. - Non perdere il settimo e penultimo episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 27 aprile alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.