Rachel Bilson (Summer Roberts) ha recitato in “Bling Ring” di Sofia Coppola”, tra gli altri titoli. In TV ha invece preso parte ad alcuni episodi di “Chuck” e “How I Met Your Mother ”. Dal 2011 al 2015 è invece la protagonista di “Hart of Dixie”. Ha frequentato Adam Brody per tre anni, per poi iniziare una relazione con Hayden Christensen, interrotta nel 2017. Nel 2014 è diventata madre della piccola Briar Rose.