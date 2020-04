Westworld, stagione 3, episodio 5: Il quinto episodio della terza stagione di Westworld - intitolato Genre - ci mostra finalmente la nascita di Rehoboam, e, soprattutto, ci spiega nel dettaglio i motivi che spinsero Serac a decidere di costruirlo. Intanto Dolores, aiutata da Caleb, ha intenzione di usare Liam Dempsey Jr per accedere al Sistema e scatenare il caos. O per rendere liberi gli esseri umani? Questione di punti di vista? E' meglio un mondo dove ognuno è (inconsapevolmente) spinto a fare la propria parte per mantenere l'ordine sociale ed evitare disordini, o è meglio un mondo libero ma caotico? Soprattutto: chi ha il diritto di scegliere? Bernard deve ancora capire quale sarà il suo ruolo in questo nuovo mondo che sta per venire alla luce. - Non perdere il quinto episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 13 aprile alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.