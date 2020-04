Yellowstone, episodio 8: Lo sceriffo della contea avvia un'indagine per fare luce sulla morte dei due turisti giapponesi, ma il problema maggiore per Dutton e per il suo vice, Rip Wheeler, è in realtà l'uccisione del grizzly. Mentre Jenkins e Rainwater definiscono i dettagli del loro accordo, Monica chiede a Kayce la verità sulla fine fatta da suo fratello Robert. Beth scopre il punto debole di Dan e si prepara all'attacco. Occupato con la sua campagna elettorale, Jamie trascura ciò che, secondo sui padre, dovrebbe essere al primo posto per lui: gli affari di famiglia. - Yellowstone, episodio 9 (finale di stagione): Jamie deve prendere una decisione difficile e dolorosa per il suo futuro. Beth, invece, riceve una "promozione": non tradirà mai suo padre, anche se ciò significherà annientare sé stessa. John sente che, a poco a poco, sta perdendo il suo potere, così chiede aiuto a Rip per riequilibrare la situazione. Allontanato da Monica, a Kayce non rimane altro da fare se non tornare a casa, ma il suo sarà un ritorno amaro. - Non perdere il gran finale di stagione (ottavo e nono episodio), in onda su Sky Atlantic venerdì 10 aprile alle 21.15 (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV).