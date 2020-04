Yellowstone, episodio 6: Jenkins vorrebbe passare al contrattacco, e con il giusto alleato ci sarebbero concrete possibilità di successo... Dopo aver scoperto cosa significa il marchio che suo marito porta sul petto, Monica ha un incidente che rischia di avere gravi conseguenze sulla sua salute e sulla sua famiglia. A causa di un acceso scambio di opinioni con la Governatrice Perry, Beth viene attaccata duramente da suo padre, che la ritiene responsabile della morte di sua moglie. Per Jamie è finalmente arrivato il momento di lanciarsi in politica. - Yellowstone, episodio 7: Il Yellowstone Ranch ha un visitatore poco gradito: un grizzly. Mentre Rip si trova in una situazione a dir poco delicata, Beth decide di affrontare le sue paure. La situazione di Monica è critica, e Kayce non può fare altro che accettare l'aiuto di suo padre. Dopo aver partecipato da solo a una serata di gala dell'Associazione degil Allevatori, John riflette sul futuro e sui suoi figli...e su quanto tempo ha ancora a disposizione. Rainwater è pronto a colpire. Christina, la nuova assistente personale di Jamie, sembra un po' troppo interessata a lui. - Non perdere il sesto e il settimo episodio della prima stagione di Yellowstone, in onda su Sky Atlantic venerdì 3 aprile alle 21.15.