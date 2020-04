Babylon Berlin 3, episodio 1: Dopo aver sventato un colpo di stato, per Gereon e colleghi è tempo di rimettersi al lavoro. Rath è stato assegnato alla omicidi, e infatti viene mandato con una squadra su una scena del crimine piuttosto inusuale: la morte, apparentemente accidentale, ma non troppo, della star del cinema Betty Winter, uccisa durante le riprese del primo film sonoro dalla caduta di un faro. Charlotte prova a mettersi in contatto con Greta, rinchiusa in carcere per l'omicidio di Benda, ma di fronte a lei c'è un'altra sfida importante: l'esame per l'abilitazione. Intanto Walter Weintraub, socio in affari dell'Armeno, esce di prigione. Il mercato azionario è in fortissima crescita, e Nyssen vuole trovare il modo di incastrare i veri nemici della patria: gli ebrei. Sotto ipnosi, Gereon sempre più lontano da Helga, si sottopone a un colloquio col Dr. Schmidt. - Babylon Berlin 3, episodio 2: Mentre Gereon e Helga si allontanano uno dall'altra, le indagini relative alla morte di Betty Winter proseguono. Ma chi è l'inquietante fantasma nero descritto da una ballerina? Charlotte, che di notte condivide un minuscolo appartamento con Toni, la sua sorellina, è sempre più intenzionata a farsi una carriera in polizia. L'Armeno e il suo socio Weintraub fanno visita a Bellman, il produttore del film maledetto, per "convincerlo" a far ripartire le riprese e portare a termine il progetto. Rath decide di approfondire le indagini sulla morte di Benda per tentare di salvare Greta, ma il questore Wendt è poco collaborativo. - Non perdere il primo e il secondo episodio della terza stagione di Babylon Berlin, in onda su Sky Atlantic mercoledì 1 aprile alle 21.15.