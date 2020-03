Westworld, stagione 3, episodio 3: Il terzo episodio della terza stagione di Westworld - intitolato The Absence of Field , chiaro riferimento al componimento di Mark Strand, il "poeta dell'assenza" - si concentra sul personaggio di Charlotte Hale. Ovviamente non si tratta veramente di lei, dunque la domanda sorge spontanea e doverosa: chi c'è dentro il corpo del personaggio di Tessa Thompson? Chi è stato scelto da Dolores per infiltrarsi dentro la Delos al fine di avere il totale controllo della società? Aiutata da Caleb, apparentemente disposto a proteggerla anche a costo della propria vita, Dolores porta avanti il suo piano. In mente ha una vera e propria rivoluzione: eliminare il Sistema. E, senza il Sistema, la vera natura degli esseri umani sarà destinata a venire allo scoperto. Serac, l'architetto di Rehoboam e dell'algoritmo che controlla tutto il pianeta, è segretamente in combutta con qualcuno che non è ciò che sembra. - Non perdere il terzo episodio di Westworld 3, che è andato in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 30 marzo alle 03.00 (in contemporanea con gli USA) e che sarà in onda in replica alle 21.15 in prima serata. Per cause di forza maggiore, Westworld 3 andrà in onda soltanto in versione originale sottotitolata (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). La versione doppiata sarà realizzata non appena possibile.