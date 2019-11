L'incontro con gli azionisti della Waystar Royco è imminente, e la posizione di Logan e figli si fa sempre più precaria, specialmente dopo la messa in circolo di alcune informazioni riservate. Kendall, Gerri, Tom e lo stesso Logan si ritrovano infatti a testimoniare davanti al Congresso. A interrogarli, inondandoli di domande, Gil Eavis, fin troppo determinato a provare la propria tesi. Shiv intanto parla con Kira, una potenziale testimone chiave. In Turchia, il pitch di Roman prende una piega decisamente inaspettata, e non in senso positivo! -Shiv parla con Tom e gli propone di portare il loro matrimonio aperto a un nuovo livello. Connor si ritrova in una posizione poco invidiabile quando esce una recensione dell'opera di Willa.Nel Mar Mediterraneo, sul lussuoso yacht di famiglia, Logan deve prendere una decisione delicata. Qualcuno, forse uno dei suoi vice, o forse addirittura un membro della famiglia, dovrà essere sacrificato per salvare la reputazione della società. Roman ha dei grossi dubbi riguardo un nuovo metodo di finanziamento, così Kendall suggerisce un'alternativa più familiare, ma non meno rischiosa.