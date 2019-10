Logan informa il suo team riguardo il suo piano per l'acquisizione della Pierce, una media company rivale, nonché una delle aziende più rispettate nel settore dell'informazione, e richiama Frank: si occuperà lui dell'accordo. Shiv, però, pensa che questa acquisizione sia una pessima idea, così chiede a Tom di intervenire e di portare un messaggio al fratello, che si trova in Ungheria per un viaggio di lavoro. Greg è preoccupato: ha paura che il suo incontro con un biografo che sta raccogliendo informazioni sulla vita di Logan possa metterlo in una posizione difficile. Connor annuncia a tutti che ha intenzione di candidarsi. -Roman inizia un programma di training in management presso la divisione Parks: saranno le sei settimane più lunghe della sua vita, soprattutto perché dovrà trascorrerle con dei "comuni mortali." Logan porta Shiv alla Waystar, e la cosa fa insospettire Kendall e Gerri. Connor e Willa partecipano al funerale di un amico di famiglia dal passato complicato. Logan e Kendall organizzano in segreto un incontro con il CEO di PGM, Rhea Jarrell per discutere di una questione delicata riguardante un conduttore di punta e un potenziale scandalo.