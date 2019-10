Ancora frastornato da quanto successo durante il matrimonio di sua sorella, Kendall prova a ricucire lo strappo con suo padre. Logan riceve un consiglio inaspettato dal suo banchiere riguardo la prossima mossa della Waystar Royco. Mentre Tom tenta di accaparrarsi una nuova posizione all'interno della società, Shiv tenta di capire se suo padre ha già in mente il suo vero e unico successore, o se invece sta tentando di intorbidire le acque per cogliere tutti di sopresa. -Roman e Kendall fanno un controllo di routine su un nuovo marchio che potrebbe essere molto importante per il futuro della società. Tom chiede un favore a Greg, e Greg comincia a chiedersi se quello in cui si trova sia veramente il posto giusto per lui. Connor e Willa organizzano una serata in occasione del loro ritorno a New York. Shiv aggiorna Tom riguardo quanto accadrà alla Waystar e riguardo la campagna di Gil.