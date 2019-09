Berlino: il meteorite Horus è sempre più vicino alla Terra. L'impatto, inevitabile, avverrà tra soli 8 giorni. Le possibilità di sopravvivenza sono pari a zero: l'unica soluzione è scappare, ma gli stati confinanti, impossibilitati a fare fronte a un evento di quelle dimensioni - si parla di milioni e milioni di persone in fuga - hanno chiuso i confini. Qualcuno non si arrende e tenta comunque una fuga impossibile, qualcun altro invece accetta, più o meno con serenità, la morte, e qualcun altro ancora vedere l'arrivo di Horus come un segno divino: scorri la gallery con le foto dei primi due episodi di 8 giorni alla fine, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic lunedì 23 settembre alle 21.15.