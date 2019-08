Mentre Selina, in piena campagna elettorale, si ritrova a valutare le fallimentari strategie del passato, la vita personale di Jonah, anche lui in corsa per le primarie del Partito Democratico, suscita un certo interesse tra gli elettori e i giornalisti. Amy deve prendere una decisione importante, ma il suo comportamento sospetto non passa inosservato a Gary, il fan numero uno di Selina, che per lei sarebbe disposto a TUTTO. Durante un ritiro nella prestigiosa località di Aspen, Selina e Tom James non perdono l'occasione per pugnalarsi a vicenda. L'obiettivo, però, è un altro: convincere i sostenitori del partito ad aprire il portafoglio, e, finalmente, trovare il ticket vincente per le imminenti elezioni presidenziali. Ad ogni modo, è tempo di voltare pagina: è tempo di una nuova Selina, che arriverà al grido di "NEW SELINA NOW!!"...ma basterà? Non perdere il primo e il secondo episodio della stagione finale, la settima, di Veep, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic mercoledì 7 agosto alle 23.25.