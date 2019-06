Sophie Turner: com'è cambiata dall'inizio di Game of Thrones ad oggi

Ha recentemente dichiarato di non voler mai più vestire i panni di Sansa Stark nella fortunata serie “Il Trono di Spade” (Game of Thrones), ma Sophie Turner non può negare di dovere tanto al suo personaggio. «Sansa, grazie per avermi insegnato la resilienza, il coraggio e cos’è la vera forza. Grazie per avermi insegnato ad essere gentile e paziente e a farmi guidare dall’amore. Sono cresciuta con te. Mi sono innamorata di te che avevo 13 anni e ora 10 anni dopo ti lascio alle spalle, ma non dimenticherò mai ciò che mi hai insegnato. Allo show e alle incredibili persone che l’hanno realizzato, grazie per avermi dato le migliori lezioni di vita e di teatro che avrei potuto chiedere. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie per avermi dato questa possibilità tanti anni fa. E infine ai fan. Grazie per esservi innamorati di questi personaggi e di aver supportato questa serie fino alla fine. Questo mi mancherà più di ogni altra cosa». Con queste parole Sophie Turner ha detto addio al personaggio di Sansa, la Regina del Nord di Game of Thrones.

L’attrice è cresciuta durante le otto stagioni della serie tv targata HBO e con lei è cresciuto il suo personaggio, fino all’Incoronamento come Regina del Nord. Sophie Turner ha anche negato la sua partecipazione a un eventuale spin-off di “Game of Thrones” ed è fermamente convinta di non voler più vestire i panni di Sansa Stark: «Credo che interpretarla di nuovo sarebbe soltanto un trauma», sono state le sue parole.

Intanto, godiamoci tutti i cambiamenti dal 2011 al 2019, nelle otto stagioni de “Il Trono di Spade”.