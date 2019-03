Ultimo appuntamento su Sky Atlantic la seconda stagione di Room 104 , l'inquietante serie antologica creata dai fratelli Mark e Jay Duplass. Non perdere gli episodi 10, 11 e 12, in onda mercoledì 6 marzo a partire dalle 21.15. - Room 104, episodio 10: Artificial. Un detective a caccia della verità si incontra con una donna che sostiene di essere un ibrido tra un essere umano e un robot e che sostiene che l'attacco dell'Intelligenza Artificiale è dietro l'angolo. Ma per quale motivo le macchine vogliono prendere il potere proprio adesso? - Room 104, episodio 11: Shark. Un carismatico "squalo da tavolo", da biliardo, per la precisione, tenta di convincere suo cugino a partecipare a una partitella non proprio regolare. - Room 104, episodio 12: Josie & Me. Una donna chiede alla sé stessa più giovane di ricreare alcune cose successe durante gli anni dell'università. Per la precisione, le chiede di ricreare quanto successo durante una festa selvaggia.