E' in onda su Sky Atlantic la seconda stagione di Room 104 , l'inquietante serie antologica creata dai fratelli Mark e Jay Duplass. Non perdere gli episodi 4, 5 e 6, in onda mercoledì 20 febbraio a partire dalle 21.15. - Room 104, episodio 4: Hungry. Due uomini che non si sono mai incontrati di persona si ritrovano nella stanza 104 per dare sfogo a un appetito in comune piuttosto particolare. - Room 104, episodio 5: Woman in the Wall. Fortemente indisposta e influenzata da una malattia, Catherine viene approcciata da una voce di donna incorporea. O forse un corpo c'è, ma non si sa dove sia di preciso... - Room 104, episodio 6: Arnold. Arnold si risveglia nella stanza 104 bagnato fradicio. Non ricorda niente della notte appena trascorsa. Non ricorda neanche com'è arrivato lì.